Муж Лолиты несколько лет с её компьютера переписывался с любовницей

Представитель певицы заявил, что фактически её муж состоял в брачно-семейных отношениях с другой женщиной. Адвокат намерен доказать это в суде.

Бывший муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов прямо с компьютера певицы переписывался со своей любовницей. Об этом Лайфу рассказал адвокат артистки Сергей Жорин.

По его словам, о "многолетней переписке" Лолита узнала случайно — просто заглянула в свой компьютер. Теперь защита Милявской намерена доказать, что фактически её муж состоял в брачно-семейных отношениях с другой женщиной.

— Никто мессенджеры ему не вскрывал, просто Иванов имел неосторожность или наглость вести переписки с дамами с компьютера Лолиты, она это обнаружила. Будет ещё ряд доказательств... указывающих на фиктивность брака, — заявил адвокат Лолиты.

По словам Сергея Жорина, переписка Дмитрия Иванова с его любовницей Ольгой Кулиевой уже приложена к встречному иску певицы.

Напомним, о расставании с 44-летним тренером по сквошу Дмитрием Лолита объявила в июле этого года. Пара разорвала отношения после девяти лет брака. Лолита обвиняла мужа в изменах, однако Дмитрий всё отрицал.

Кроме того, Лолита уверена, что её пятый супруг женился на ней из корыстных побуждений. Одним из доказательств этого, по словам адвоката, служит тот факт, что Иванов подал на развод после получения израильского гражданства.