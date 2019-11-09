Партия Вакарчука заявила о необходимости выхода Украины из минских соглашений

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" заявила о том, что Украине необходимо выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций, об этом сообщается в "Фейсбуке" организации.

— Необходимо строить собственную страну, развивать экономику и возвращать свои земли тогда, когда будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать, — отмечается в заявлении.

Партия объяснила необходимость выхода из соглашений неспособностью России к конструктивному диалогу.

Ранее Вакарчук посоветовал Зеленскому проявить решимость и начать действовать, а депутат Верховной рады от партии "Батьковщина" Сергей Власенко заявил, что главная ошибка Зеленского в том, что он поддерживает тезис о "безальтернативности минских соглашений".