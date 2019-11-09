СМИ: В ГИБДД получили приборы для измерения ровности дорожного покрытия и обочин

Сотрудники ГИБДД получили специальные приборы для измерения ровности уклонов дорожного покрытия и обочин, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представитель Госавтоинспекции отметил, что такие приборы поступили в 16 регионов России, ещё 33 получили 400 технических средств для измерения освещённости и степени сцепления с дорожным полотном. По словам собеседника агентства, сотрудники ГАИ получат ещё четыре тысячи единиц аппаратуры до конца года.

В пресс-службе также добавили, что замена и обновление технических средств, с помощью которых можно следить за состоянием дорог и инфраструктуры, происходит в рамках проекта "Безопасность дорожного движения".

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