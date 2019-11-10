Фильм "Дылда" режиссёра Балагова стал победителем на Женевском кинофестивале

Лента молодого российского режиссёра Кантемира Балагова "Дылда" (2019) стала победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных кинофильмов.

🏆Le Reflet d’Or du meilleur long métrage est décerné à “Beanpole” de ”Kantemir Balagov”#GIFF19 pic.twitter.com/MtrwKhBgip — GIFF (@GIFF_ch) November 9, 2019

Всего в конкурсной программе фестиваля участвовало 55 полнометражных картин. В других номинациях приняли участие телесериалы, трансмедийные работы, а также короткометражные формы. По словам самих организаторов, GIFF — это не просто кинофестиваль, а перекрёсток жанров и дисциплин в медиа.

— [Фестиваль] с момента своего создания 25 лет назад исследовал связи между кино, телевидением и цифровыми технологиями, защищая место авторов в художественном процессе и объединяя все аудиовизуальные форматы, — говорится в сообщении на сайте фестиваля.

"Дылда" — вторая режиссёрская работа Балагова. Картина рассказывает о судьбе двух фронтовых подруг, которые после Великой Отечественной войны пытаются заново начать жизнь в постблокадном Ленинграде.

Ранее сообщалось, что лента вошла в список претендентов на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" премии "Золотой глобус", а Американская академия кинематографических искусств внесла "Дылду" в номинанты на "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм".