В Приморье выпустили последних белух из "китовой тюрьмы"

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Фото © ВНИРО

За операцией наблюдали представители российского отделения экологической организации Greenpeace. Они подтвердили, что сейчас все животные находятся на свободе.

В Приморье специалисты завершили выпуск последних белух, остававшихся в "китовой тюрьме". Сейчас все животные на свободе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в "китовой тюрьме" не осталось животных, говорится в сообщении ВНИРО.

<p>Фото © <a href="http://vniro.ru/ru/novosti/vypusk-belukh-prokhodit-uspeshno?720" target="_blank">ВНИРО</a></p>

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Приморье была произведена погрузка последних белух для выпуска в Японском море. Сегодня в 9:00 утра по местному времени (2:00 мск) начался выпуск морских животных на свободу.

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