Мария Бутина отмечает двойной день рождения

Юбилейную дату в прошлом году ей не удалось отпраздновать из-за тюремного заключения.

Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина отмечает в воскресенье двойной день рождения.

— Полагаю, что комментарии излишни. Всё указано в надписи на тортике. Я получила два торта от любимой семьи — за 30 и 31. У меня такая прекрасная семья! — написала Бутина в своём аккаунте в социальной сети "Фейсбук".

Примечательно, что на самом именинном торте красуется надпись: "Отныне, если решётка, то только шоколадная!"

Отметим, что ранее россиянка сообщала, что планирует отметить сразу два дня рождения в один день, поскольку в прошлом году юбилейную дату — 30 лет — ей отпраздновать не удалось из-за ареста.

Напомним, что с июля 2018 года она находилась в американской тюрьме по подозрению в участии в заговоре против США. В конце октября этого года Марию Бутину освободили после 18 месяцев заключения. 26 октября она прилетела из Майами в Москву. Позднее она вернулась в родной Барнаул.

Ранее Бутина сообщила, что планирует защищать права находящихся в заключении за границей россиян.