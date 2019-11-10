Шура — о жизни Паши Фейсконтроля в последние годы: Был адекватен, не пил, ЗОЖ

Павел Пичугин был одним из самых известных (и самых придирчивых, как утверждают тусовщики) фейсконтрольщиков страны конца 1990-х – начала 2000-х.

В последние годы промоутер Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль, вёл здоровый образ жизни, не жаловался на проблемы, поэтому друзья не могут поверить в его смерть.

— Не могу себе представить, что случилась такая беда, что такой молодой мой друг ушёл. Причём удивительно то, что в последние годы он абсолютно был адекватен, нормален, не пил, ЗОЖ. Он меня всё время в бассейн таскал, — рассказал "360" певец Шура (Александр Медведев).

Эти слова подтверждает директор Шуры Павел Депершмидт. По его словам, он и другие друзья Пичугина просто не могут понять, как такое могло случиться.

— Это был очень добрый человек, сколько он добра сделал, конечно, — добавил Депершмидт.

Напомним, Павел Пичугин скончался 9 ноября в Москве на 39-м году жизни. Незадолго до смерти он сам вызвал себе скорую помощь. Друг рассказал о предварительной причине смерти легенды столичных клубов.