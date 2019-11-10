Криминалист опроверг сообщения о том, что тело убитой студентки вынесли в пакете

Специалист также высказал предположение, что пожилой профессор мог убить возлюбленную из-за "собственнической ревности".

Части тела убитой доцентом СПбГУ студентки не могли вынести из квартиры в пакете, так как для этого существует специальный мешок. Об этом Лайфу рассказал эксперт-криминалист Главного управления СКР Дмитрий Кирюхин.

Накануне ряд СМИ написал, что на видео, которое публикует выше Лайф, попал именно вынос останков погибшей. Однако эксперт считает, что такого не может быть, так как тело должно пройти ДНК-экспертизу, а пакет "не первой свежести". Скорее всего, там были личные вещи.

Комментируя поступок Соколова, он отметил, что такие действия характерны для людей, страдающих шизофренией. Специалист считает, что одним из факторов, способствующих совершению убийства, могли быть резкие скачки атмосферного давления.

— Когда то минус восемь, то восемь. Сумасшедшие скачки. Даже нормальные люди не выдерживают, — добавил он.

Эксперт также высказал предположение, что страдающий шизофренией пожилой профессор мог убить возлюбленную из-за "собственнической ревности".

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело.

СМИ сообщили, что жертвой преподавателя оказалась его 24-летняя бывшая студентка. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях.

Следователи задержали учёного как подозреваемого в убийстве, вечером он уже оформил явку с повинной.