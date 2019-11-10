Мать убитой доцентом СПбГУ студентки оказалась полицейским

Женщине оказывают всю необходимую помощь. Рядом с ней сейчас находится психолог.

Мать убитой студентки СПбГУ, подполковник полиции, приехала в Санкт-Петербург, где накануне в квартире доцента Олега Соколова обнаружили обезображенное тело её дочери.

Как уточняет интернет-газета "Фонтанка.ру", 49-летнюю мать погибшей встретили оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД. Коллеги обеспечили её местом проживания и транспортом. Рядом с ней также находится психолог.

Женщина служит в полиции Краснодарского края с 2005 года.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело.

СМИ сообщили, что жертвой преподавателя оказалась его 24-летняя бывшая студентка. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях.

Следователи задержали учёного как подозреваемого в убийстве, вечером он уже оформил явку с повинной.