Глава МИД Польши прокомментировал задержание лидера украинских националистов

Министр рассказал, что сотрудники польской консульской службы вместе с украинской стороной пытаются разобраться, почему Мазур был внесён в список Интерпола.

Польша будет решать судьбу задержанного зампреда украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в соответствии с международным правом. Об этом заявил глава МИД страны Яцек Чапутович.

Он подчеркнул, что националиста задержали сотрудники пограничной охраны, которые не осведомлены о деятельности лиц, внесённых в список Интерпола.

— Решение [о задержании] было принято пограничной охраной, которая не знает, какую роль играет находящееся в списке Интерпола лицо. Украина и Россия являются сторонами этого соглашения. Обязанность пограничной службы — задержать такое лицо, — приводит слова Чапутовича ТАСС.

Глава МИД Польши рассказал, что сотрудники польской консульской службы вместе с коллегами из Незалежной пытаются разобраться, почему Мазур был внесён в список. Министр пообещал, что его страна примет решение в соответствии с международным правом.

Напомним, ранее в Польше задержали Игоря Мазура, одного из лидеров украинских националистов. Позже его должны были передать России. Посол Незалежной в Польше заявил, что украинская сторона будет просить освободить его из-под стражи и отпустить на поруки.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.