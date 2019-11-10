Лайф узнал, что адвокаты сами сомневаются в невменяемости Марии Хачатурян

Есть основания полагать, что защитники девушки собирают средства для того, чтобы провести новую экспертизу.

Представитель одной из сестёр Хачатурян не верит в то, что в момент убийства отца Мария была в состоянии аффекта. Об этом Лайфу сообщил источник, знакомый с делом.

По его словам, защитник подаёт жалобу для того, чтобы отменить постановление, создающее основание для признания девушки невменяемой. Собеседник Лайфа утверждает, что если состояние невменяемости ставится под вопрос, то его, скорее всего, нет.

По некоторым данным, некто присылает средства для поддержки сестёр. Источник полагает, что деньги нужны адвокатам для проведения экспертизы. Так как все дорогостоящие исследования проводятся за счёт государства бесплатно, есть основания полагать, что средства собирают для того, чтобы доказать вменяемость Марии за счёт какой-то дополнительной экспертизы.

Ранее экспертиза показала, что младшая из сестёр Хачатурян убивала отца осознанно.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.