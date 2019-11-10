США пригрозили санкциями, если Турция не избавится от С-400

Президент США Дональд Трамп заявит своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о недопустимости присутствия российских С-400 в стране. Об этом в эфире CBS рассказал помощник главы Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

— Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно, санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих стран, и Турция ощутит последствия этих санкций. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия. Это президент скажет ему (Эрдогану. — Прим. Лайфа) очень ясно, — отметил он.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября. США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Вашингтон апеллировал к тому, что Турция участвует в программе по американским истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно.