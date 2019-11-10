США заявили, что не могут обещать "вечную помощь" Украине

Представитель американского лидера оговорился, что пока не станет давать никаких прогнозов относительно дальнейших действий его страны.

Вашингтон надеется, что Москва и Киев в конце концов придут к заключению "соглашения о мире". В свою очередь, США не могут обещать вечной военной помощи для Украины. Об этом заявил советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Комментарий прозвучал в ответ на вопрос о том, планирует ли Вашингтон продолжать оказывать военную помощь Незалежной, пока она не добьётся "ухода" России из Крыма.

— Не буду строить предположений, что будет дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, (что) будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать никаких обещаний касательно наших дальнейших действий, — заявил политик в эфире CBS. — Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно.

О'Брайен отметил, что Дональд Трамп стал первым главой Белого дома, который решил передать Киеву оружие для "сопротивления".

В сентябре президент США заявил, что Россия и Украина достигли значительного прогресса в своих отношениях, и поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами, назвав освобождение граждан двух стран первым большим шагом к миру. Также американский лидер заявил, что у него очень хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.