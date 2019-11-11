В Боливии полицейским выдали ордер на арест Эво Моралеса

Полицейские Боливии выдали ордер на арест подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса. Об этом у себя в "Твиттере" сообщил лидер акций протеста Луис Фернандо Камачо.

Confirmado!! orden de aprehensión para Evo Morales!!

La policia y los militares están buscándolo en el Chapare, lugar que se escondió.

Los Militares le quitaron el avión presidencial y está escondido en el chapare, van por el!

¡JUSTICIA!#NadieSeRinde #Bolivia — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) 11 ноября 2019 г.

— Подтверждено! Выдан ордер на задержание Моралеса! Полиция и военные ищут его в Чапаре, — написал Камачо.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес вечером 10 ноября объявил, что уходит в отставку со своего поста на фоне массовых протестов в стране, которые не утихают с конца октября.

Поводом для недовольства жителей страны стали итоги выборов главы государства, на которых победу одержал именно Моралес. Ранее 10 ноября он объявил о том, что Боливию ждут новые выборы главы государства.

Сам Моралес позже заявил, что не собирается покидать Боливию.