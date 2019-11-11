СМИ: Адвокаты попытаются сократить тюремный срок доценту-расчленителю

В случае переквалификации статьи убийце может грозить не более трёх лет колонии.

Признавшемуся в убийстве и расчленении 24-летней девушки доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову могут значительно сократить срок заключения. Адвокаты намерены добиваться, чтобы дело в отношении него было переквалифицировано с "Убийства" на "Убийство в состоянии аффекта". Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Сообщается, что адвокаты собираются убедить следствие и суд, что убийство аспирантки СПбГУ произошло в результате сильного душевного волнения. Притом волнение это якобы могло быть спровоцировано убитой, изводившей Соколова ревностью.

При этом, по данным журналистов, адвокаты не намерены добиваться признания своего подзащитного невменяемым. Иначе это может поставить под сомнение его учёную квалификацию. В случае если убийство будет признанным совершённым в состоянии аффекта, убийцу могут отправить в колонию лишь на три года.

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из Мойки. Вместе с ним был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли другие части расчленённого тела 24-летней аспирантки. В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором доцент СПбГУ выбрасывает в реку пакеты, предположительно, с останками девушки.