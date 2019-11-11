Суд отправил мать умершей от голода девочки в психбольницу

Женщина заявляла, что девочка умерла якобы по вине своих сверстников. Будто те затравили её из-за проблем с лишним весом.

Суд освободил от уголовной ответственности мать школьницы из Краснокамска, умершей от истощения. Ранее женщину арестовали по статье "Убийство", но теперь её признали невменяемой и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Ura.ru.

Напомним, 14-летняя девочка скончалась в середине июля 2018 года, однако о её смерти стало известно только спустя сутки, когда соседи почувствовали трупный запах. Они сразу заявили, что школьницу заморила голодом её мать.

По предварительной версии, ребёнок несколько недель или даже месяцев жил практически без еды. Мать девочки заявила, что дочь якобы сама отказывалась кушать из-за того, что одноклассники её дразнили из-за лишнего веса. Завуча школы, где обучалась семиклассница, приговорили к условному сроку по делу о смерти девочки.