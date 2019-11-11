На Камчатке после трёхлетнего молчания проснулся крупнейший вулкан Евразии

Кратер Ключевского подавал робкие признаки жизни уже несколько месяцев, но минувшей ночью окончательно активизировался.

В ночь на 11 ноября после трёх лет молчания в кратере Ключевского начались выбросы раскалённого материала. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Как рассказал начальник Ключевской вулканостанции Юрий Демянчук, в последние месяцы нарастало вулканическое дрожание и отмечались редкие одиночные выбросы пепла. О выходе свежей лавы, по его словам, свидетельствует свечение над кратером. До этого момента оно отмечалось только в инфракрасном диапазоне, однако в ночь на 11 ноября свечение стало видно человеческому глазу.

Отметим, что в связи с большой глубиной кратера лава пока не поднимается над его кромкой.

Высота вулкана Ключевского составляет 4750 метров, возраст около 7000 лет. Он расположен в 30 километрах от посёлка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Население посёлка — менее 5 тысяч человек. Об угрозе для них на сайте МЧС пока не сообщается.

К слову, ещё 28 октября Лайф сообщал, что Ключевской выбросил пепел на высоту шесть километров. Однако тогда учёные заявляли об "умеренной активности" вулкана. А 5 октября на ещё одном камчатском вулкане — Шивелуч — был зарегистрирован выброс пепла на высоту до четырёх километров над уровнем моря.