СКР показал видео из квартиры историка-расчленителя

После обыска там всё перевёрнуто. Следователи изъяли обрез, из которого, предположительно, и была застрелена аспирантка СПбГУ.

Следствие продолжает изучать обстоятельства жуткого убийства 24-летней аспирантка СПбГУ Анастасии Е. доцентом этого же университета Олегом Соколовым. Представители ведомства опубликовали видео, на котором запечатлён обыск квартиры обвиняемого. Также представлены кадры, как он покупал скотч в магазине и затем подбирал место в реке, куда выбросить останки тела.

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли другие части расчленённого тела 24-летней аспирантки.

В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сегодня во время суда по избрании меры пресечения, у историка случилась истерика. Он стал утверждать, что девушка, с которой он жил пять лет и собирался узаконить отношения, стала превращаться в "существо из страшных сказок", а также якобы нападала на него с ножом.