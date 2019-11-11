Эксперт по жестам прокомментировал Лайфу слёзы доцента-расчленителя: Спектакль

По мнению специалиста, Соколов не только прекрасно отдаёт себе отчёт в происходящем, но и заранее готовился к совершению преступления.

Эксперт по выявлению лжи на основе мимики, жестов и речи Илья Анищенко усомнился в искренности слёз раскаяния доцента СПбГУ Олега Соколова, признавшегося в убийстве и расчленении своей 24-летней аспирантки. Как рассказал Лайфу профайлер, всё поведение историка в зале суда говорит о том, что это спектакль, цель которого — смягчить наказание за преступление.

— Сначала по тому, что это специально разыгранный спектакль, чтобы получить возможность смягчить приговор из-за невменяемости. На это указывает два факта. Первый — это поведение на первом видео, где он спокойно стоит и слушает указания адвоката. При этом видно, что он соглашается с адвокатом, выслушивает его позицию. Его лицо хоть и видно сбоку, никакой печали, вины или сожаления на нём нет. На нём сосредоточение, — отмечает эксперт.

Илья Анищенко подчёркивает, что на втором видео, где Соколов просто заваливается на бок, интонация голоса историка не соответствует эмоциям, которые он пытается сыграть.

— На третьем видео в конце видно, как он как будто по команде заканчивает свою истерику и садится обратно на скамейку. В этом видео также интонация не соответствует эмоциям, которые он хочет показать. Плюс он прекрасно помнит, что там происходило, в деталях это описывает. И в какой-то момент останавливает описание и не говорит, что не помнит, говорит, что на месте будем разбираться, — отмечает эксперт.

Как добавляет Анищенко, единственная искренность историка на видео лишь в том, что он действительно расстроен и не понимает, как девушка, которую он считал идеалом, по его словам, превратилась "в страшное существо из сказки".

Но эксперт усомнился в версии Соколова, что убийство могло случиться в состоянии аффекта или самообороны. Анищенко подчёркивает, что, если бы девушка внезапно напала на историка с ножом, версия о том, что рядом с ним оказался обрез ружья да ещё с патронами к нему, чтобы отстреливаться, — малоправдоподобна. Кроме того, на его теле нет характерных ранений для человека, оборонявшегося от ножа, да и сам историк не приводит никаких подробностей "нападения".

— По материалам дела, он выстрелил четыре раза из обреза. А это значит, что он должен был его перезарядить. А это уже хладнокровное убийство с добиванием. А после ещё и расчленил и пытался избавиться от тела. А это уже холодный расчёт. А насчёт того, что он не понимает, как это произошло, и так далее, думаю, что это ложь, — подытожил Анищенко.

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из Мойки. При нём был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли другие части расчленённого тела 24-летней аспирантки.

В ходе допроса Соколов признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сегодня во время суда по избрании меры пресечения у историка и случилась истерика.