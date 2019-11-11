Делу Голунова присвоен гриф "Секретно"

После подачи журналистом жалобы на бездействие следствия работу продлили на восемь месяцев.

СКР присвоил гриф "Секретно" уголовному делу о наркотиках, по которому проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов. Следователь заявил в Басманном суде Москвы, что все материалы по данному разбирательству содержат государственную тайну.

— После предыдущего заседания суда было принято решение засекретить всё уголовное дело целиком из-за наличия государственной тайны, — сообщил Голунов в "Фейсбуке".

Журналист добавил, что через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия расследование было продлено на восемь месяцев.

Напомним, 7 июня МВД сообщило о задержании журналиста Ивана Голунова за хранение наркотиков. Сам он утверждал, что пакетик с запрещённым веществом подбросили. Ситуация получила широкий резонанс, и спустя четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. После этого несколько высокопоставленных сотрудников полиции лишились должностей.