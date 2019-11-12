Сбившая "пьяного мальчика" в Подмосковье вышла на свободу

Ольгу Алисову приговорили к трём годам в колонии-поселении, сама она с этим вердиктом была не согласна.

Ольга Алисова, которая в апреле 2017 года сбила во дворе жилого дома в Балашихе шестилетнего ребёнка и была осуждена на три года колонии-поселения, вышла на свободу. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе УФСИН России по Саратовской области.

В ведомстве пояснили, что срок заключения Алисовой подошёл к концу.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2017 года. 31-летняя Алисова на своём автомобиле сбила ребёнка, протащив его несколько метров под капотом. Широкий резонанс дело получило после информации о том, что шестилетний Алёша Шимко был якобы сильно пьян: вывод о таком его состоянии сделал судмедэксперт. Ему предъявили обвинение в халатности. Он получил десять месяцев исправительных работ за халатность.

Этим летом стало известно ещё об одном ДТП с участием "пьяного мальчика". В селе Буйское Кировской области ребёнка на велосипеде сбил полицейский. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме погибшего ребёнка. Дело приобрело общественный резонанс — его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.