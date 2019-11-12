"Один выход — смерть". Лайф узнал, о чём сёстры Хачатурян писали перед убийством

За день до расправы над отцом-тираном одна из девочек обсуждала со знакомой, как "замутить что-то, чтобы он ещё не лёг".

В распоряжении Лайфа оказались фрагменты переписки Марии, Ангелины и Крестины Хачатурян с друзьями в одной из социальных сетей. По данным источника Лайфа, сообщения были удалены по просьбе сестёр, но восстановлены следователями.

Правоохранители изучают переписку сестёр Хачатурян с подругами в рамках доследственной проверки, начатой по ходатайству адвоката убитого дочерьми Михаила. Сторона обвинения намерена привлечь к ответственности подруг Марии, Ангелины и Крестины за подстрекательство к убийству их отца. Пока следователи ознакомились только с очень небольшой частью переписки.

— Этот... начал обыскивать наши куртки, думал найти жигу (зажигалку. — Прим. ред.) и сигу (сигарету. — Прим. ред.). И ещё так скрытно. Думал, мы уснули. Но мы то умные, всё в почтовый прячем, — пишет одна из сестёр подруге.

В основном переписка состоит из жалоб девочек на запреты отца и его требования делать дома уборку. Однако стоит обратить внимание на сообщения, датированные 26 июля 2018 года — накануне убийства Михаила Хачатуряна. Общение происходит в два часа ночи. В сообщениях некая В. призывает одну из сестёр "замутить что-то, чтобы он ещё не лёг".

— Ну есть один выход — смерть. Намути, — пишет то ли в шутку, то ли всерьёз девушка.

Исходя из переписки, адресат не сильно сопротивляется и с множеством смайлов добавляет: "Я потом в органах так и скажу: ради кайфа".

Лайф обратился за комментарием к адвокату Михаила Хачатуряна Юлии Нитченко. Она подтвердила, что СК действительно проводит доследственную проверку в отношении подруг сестёр.

— Проводится доследственная проверка о привлечении их как подстрекателей. Это те самые подруги, которые активно рассказывали о насилии, это именно они. То есть они советовали его убить, и при этом была переписка, где одна из сестёр просила удалить эту всю переписку, чтобы она не попала журналистам. Откуда она знала, что этим будут заниматься журналисты? — задаётся вопросом адвокат.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства, аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы, а также видео их первого допроса и следственного эксперимента.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.