Он признал, что на самом деле многие украинцы давно не верят в "возвращение" полуострова.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко посмотрел фильм о крымских татарах, расплакался и заявил, что Крым обязательно вернётся в состав этой страны.

— Ведь некоторые на Украине сами не верят, что мы Крым вернём. Это как раз убедительный ответ, что Крым будет украинским, — прокомментировал ленту Порошенко, прослезившись от своих слов.

Ранее на Украине заявили, что будут "воевать" с Россией за Крым.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.