В Ставрополе нашли девочку, пропавшую по дороге в школу

Пропавшую в Ставрополе по дороге на школьную олимпиаду по астрономии 16-летнюю Аурику Т. нашли. Об этом мэр города Андрей Джатдоев написал в своём инстаграме.

— Девочка нашлась. Она жива-здорова. Спасибо всем за переживания и поиски! Слава богу, в нашем городе очень много неравнодушных людей! Я думаю, что у многих стало легче на душе, — написал Джатдоев.

Напомним, об исчезновении девочки стало известно накануне. Позже выяснилось, что её телефон нашли в лесополосе. Обстоятельства исчезновения подростка устанавливаются.