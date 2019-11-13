Россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы в США

Россиянину Алексею Буркову, экстрадированному в США Израилем, грозит до 80 лет лишения свободы, сообщил американский Минюст.

— Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег, — говорится в сообщении.

Бурков предстал перед судом в США 12 ноября, решение о его аресте будет принято 15 ноября. Ранее сообщалось, что россиянину грозило до 30 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством.