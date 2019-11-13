В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США

Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Пентагона.

— Восстанавливается конкуренция великих держав. Китай и Россия — две наиболее серьёзные угрозы, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "более значительную угрозу" для США представляет именно Китай, который мало того что демонстрирует впечатляющие темпы экономического роста, так ещё и активно инвестирует в свои войска, которые, по мнению специалистов ведомства, на самом деле являются военной силой коммунистической партии, а не национальной армией.

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