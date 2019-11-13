Правозащитник объяснил Лайфу, почему Захарченко мог стать "опасным заключённым"

По словам Александра Холодова, для этого нужно коллективное решение комиссии. А поводом необязательно может быть агрессия.

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко получил статус осуждённого, склонного к нападению или побегу. Это влияет на обращение с ним: заключённого из камеры могут выводить даже сотрудники с собаками. Однако данный статус, появление красной полосы в деле, не всегда означает, что осуждённый проявляет агрессию. Это могут быть какие-то другие нарушения. К примеру, разговор по телефону.

А главное, этот статус не мог быть дан Захарченко случайно. Об этом Лайфу рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Александр Холодов.

— Эта полоса — это не просто ходит по зоне товарищ маркером рисует. Это заседание конкретной дисциплинарной комиссии. Насколько я знаю, позиция была всё время ФСИН РФ об обязательном порядке, чтобы в дисциплинарную комиссию включались члены ОНК. Я понимаю, что может быть какое-то предвзятое решение в каких-то случаях, но в любом случае это коллегиальное решение. То есть просто какой-то Вася с фломастером не может это сделать, условно говоря. Раз коллегиальное, то меньше шансов на какую-то ошибку, — пояснил Холодов.

Он также добавил, что наличие "красной полосы" в личном деле заключённого считается взысканием и негативно может потом повлиять на условно-досрочное освобождение (УДО). По словам Холодова, нарушения могли начаться у Захарченко ещё даже в СИЗО. А единственный способ добиться отмены подобного статуса — получить хорошие характеристики по месту отбывания наказания или какие-либо поощрения за работу.

О негативных последствиях наличия "красной полосы" в личном деле Захарченко Лайфу рассказала и член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачёва. Именно невозможность получения УДО из-за "полосы" правозащитница назвала одним из самых опасных последствий. Она намерена в ближайшее время навестить Дмитрия Захарченко, чтобы лично узнать об условиях его содержания.

— В ближайшее время схожу посмотрю, пообщаюсь с ним. Я вот не помню, чтобы кого-то в последнее время водили в наручниках. Я общалась с Захарченко в этом году не так много, когда его только посадили и когда было много от него всяких обращений, тогда часто посещали и тогда мне он показался совершенно спокойным человеком с чувством юмора. И я однозначно понимала, что угрозы он не представляет, — заявила Меркачёва.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко, врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, был задержан в 2016 году в Москве по подозрению во взяточничестве. При обысках у него было найдено около девяти миллиардов рублей в разной валюте.

Как сообщал Лайф, 10 июня уже бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину он не признал. 17 октября суд смягчил ему приговор, вычтя из срока наказания полгода.