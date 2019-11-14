Студент колледжа рассказал, как спасли одного из раненых: Перетянули всё жгутом

По его словам, сначала все подумали, что в учебном заведении просто устроили драку, а потом увидели Даниила с ружьём.

Учащиеся благовещенского колледжа, которые находились на парах 14 ноября, сначала услышали громкий топот, а затем — звуки выстрелов. Об этом Лайфу рассказал один из свидетелей трагедии.

По словам студента, сначала все решили, что в колледже устроили драку. Преподаватель и двое учащихся вышли в коридор посмотреть и увидели Даниила Засорина с ружьём. После этого они вернулись в аудиторию и забаррикадировали дверь шкафом.

Позже к ним постучал один из раненых, ему оказали помощь на месте.

— Мы его к себе взяли, перетянули всё жгутом... Опять шкафом всё закрыли, — рассказал он.

Напомним, утром 14 ноября студент колледжа из Благовещенска пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по ученикам. Два человека, включая самого стрелка, погибли, ещё три (17, 19 и 20 лет) были ранены. В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил уголовное дело.