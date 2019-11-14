Мединский назвал признак культурного россиянина

По его мнению, всего одна закладка в браузере является критерием культуры пользователей.

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский рассказал, каких россиян можно считать культурными людьми.

— У кого до сих пор в закладках нет сайта "Культура.рф", тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России, — заявил он в ходе VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

При этом министр заметил, что данный интернет-ресурс существенно отличается от новостных сайтов, "куда заглянул, узнал, кому отрезали голову, и пошёл на следующий". На портале исторического наследия и традиций России, по мнению Мединского, можно изучать мировую культуру.

Ранее Лайф писал, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли вызвал "бурю негативных эмоций" у главы Минкульта РФ. А сегодня он сравнил главного героя ленты с петербургским доцентом Олегом Соколовым, который убил и расчленил аспирантку.