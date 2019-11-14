Против судмедэксперта, признавшего пьяным погибшего ребёнка, возбудили дело

В Кировской области возбудили уголовное дело по статье "Халатность" против судмедэксперта, который нашёл алкоголь в крови погибшего при ДТП ребёнка. Об этом Лайфу рассказала адвокат семьи погибшего мальчика.

— Да только полтора часа назад возбудили уголовное дело по 293-й статье ("Халатность"). Кинули, так сказать, нам кость. Но наше ходатайство отменили, потому что мы там видим 307-ю статью ("Заведомо ложное заключение эксперта") и два года в тюрьме, — отметила Жанна Шмидт.

Кроме того, семья обвиняет судмедэксперта в превышении должностных полномочий.

Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйском Кировской области — тогда мальчика на велосипеде сбил полицейский. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме погибшего ребёнка. Сам полицейский проходит по делу как свидетель. Дело приобрело общественный резонанс — его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.