Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы над Байденом на выборах

Республиканцы попросили президента продолжать процедуру импичмента, поскольку она способствует росту популярности партии.

Президент США Дональд Трамп считает, что для победы над основным конкурентом Джо Байденом ему не потребуется помощь Украины, об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Луизиане.

— У меня не было опыта на прошлых выборах, но мы одержали верх над династией Бушей, затем мы одержали верх над династией Клинтонов, после чего мы одержали верх над весьма жуликоватой группой Обамы... Давайте попросим у Украины помощь, чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю, — подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что республиканцы попросили продолжить процедуру импичмента, поскольку она способствовала росту популярности партии в США. Трамп также раскритиковал "совершенно безумных, сумасшедших демократов, левых радикалов и их партнёров из СМИ".

Ранее американский сенатор заявил, что почти все политики США манипулируют Украиной.

Как уже писал Лайф, 25 сентября конгресс США сообщил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом послужило злоупотребление служебным положением: Трамп якобы пообещал помощь Украине в обмен на расследование дела Джо Байдена и его сына — их бизнес-интересов в Незалежной.