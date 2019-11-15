Хозяину толстого кота хотят подарить акции "Аэрофлота"

Владелец толстого кота Виктора Михаил Галин, которому пришлось провернуть "спецоперацию", чтобы попасть в самолёт со своим упитанным питомцем, подтвердил Лайфу, что один из крупных брокеров предложил ему в подарок акции "Аэрофлота".

— Я не знаю, какое количество [акций]. Я рассмотрю это предложение, но ситуация очень забавная. Круг замкнулся, — отметил он.

Как уже сообщал Лайф, сотрудники "Аэрофлота" сочли кота Виктора слишком упитанным и отказались пропускать его в салон самолёта. Тогда его хозяин Михаил Галин подменил своего питомца на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля перед вылетом из Москвы во Владивосток. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировав накопленные 370 тысяч миль.

После этого инцидента Общероссийское объединение пассажиров предложило авиакомпаниям разработать единые правила перевозки животных.