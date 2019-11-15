Гендиректору ЧОПа предъявили обвинение после стрельбы в благовещенском колледже

Мужчину обвиняют в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц".

Гендиректору частной охранной организации "Сириус-А" предъявили обвинение после инцидента со стрельбой в колледже в Благовещенске. По версии следствия, за порядком в учебном заведении следил человек без разрешения на охранную деятельность. Об этом сообщает СКР.

— Обвиняемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность, — говорится в сообщении следствия.

Напомним, трагедия произошла 14 ноября в Благовещенске. Студент местного колледжа пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по ученикам. Два человека погибли, включая самого стрелка. Ещё трое (17, 19 и 20 лет) пострадали.

СКР возбудил три уголовных дела. После ЧП были задержаны охранник и гендиректор ЧОПа, которые отвечали за безопасность в колледже.