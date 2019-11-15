Адвокат Хачатуряна рассказала, что стало известно из новой переписки сестёр

Исходя из сообщений девушек, они регулярно принимали наркотики и не собирались убивать отца, только оклеветать.

Адвокат убитого дочерьми Михаила Хачатуряна прокомментировала Лайфу новый фрагмент переписки девушек, попавший в распоряжение следствия. По словам Юлия Нитченко, на сегодняшний день продолжается изучение переписок между сёстрами Крестиной, Ангелиной и Марией.

— Они там пытаются оговорить отца, подтверждение мы нашли в переписке свидетельницы главной и Крестины, где она говорит о том, что "что-то ты сильно поздно об этом подумала, надо было раньше, когда ты была несовершеннолетняя", — заявила Нитченко.

В пример Крестина ставит свою сестру Марию, которая "делает правильно", поскольку она ещё не достигла совершеннолетия.

— То есть они явно говорили не об убийстве, потому что кто будет прикрывать мёртвого человека. То есть они говорили о том, чтобы оговорить его по насильственным действиям, — пояснила адвокат.

По её словам, девушки также обсуждали отсутствие друзей у своего отца. Они сделали вывод, что раз у Михаила Хачатуряна не было близких приятелей, то на его защиту никто не встанет.

— Следующий момент. Мы нашли подтверждение того, что они употребляли наркотики, причём разных видов, начиная от амфетамина, они об этом постоянно переписывались между собой, — заявила Нитченко.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства, аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы, а также видео их первого допроса и следственного эксперимента.

Недавно сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения на два месяца. Им в том числе нельзя видеться друг с другом, выходить на улицу в ночное время и пользоваться Интернетом.