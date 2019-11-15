Белый дом опубликовал новые материалы о разговоре Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал новые детали апрельского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В распространённом сообщении говорится, что речь идёт о меморандуме или пересказе разговора, а не его точной расшифровке. Напомним, что сама беседа прошла 21 апреля. Белый дом утверждает, что президент США не затрагивал политические вопросы и признался, что ожидал победы Зеленского на выборах.
К слову, разговор длился 16 минут. За это время Трамп несколько раз поздравил Зеленского с победой на выборах, которые лидер США оценил как "невероятные".
— Думаю, Вы будете работать отлично. У меня много друзей на Украине, которые Вас знают и которым Вы нравитесь. У меня много друзей с Украины, и, откровенно говоря, они ожидали, что Вы одержите победу, — в частности говорил Трамп Зеленскому.
Между тем в Белом доме перестраховались и добавили, что это не дословный стенографический отчёт. Здесь содержатся записи и восстановленные по памяти воспоминания сотрудников Ситуационной комнаты и аппарата Совета национальной безопасности, которые обязаны следить за беседой и записывать её.
Напомним, телефонный разговор президентов Украины и США привёл к инициации демократами процедуры импичмента Трампа. Его обвиняют в том, что он просил Зеленского заняться "делом Байдена" и получил соответствующее обещание.
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Трампом и Зеленским. Согласно этим данным, лидер США действительно просил коллегу заняться "делом Байдена" и получил соответствующее обещание. Позже один из независимых сенаторов заявил, что в расшифровке телефонной беседы скрыто как минимум двадцать минут.
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