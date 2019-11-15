Белый дом опубликовал новые материалы о разговоре Трампа с Зеленским

Из документа следует, что президент США не затрагивал политические вопросы. Но в стенограмме, обнародованной ранее, всё же фигурировала фамилия Байдена.

Белый дом опубликовал новые детали апрельского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В распространённом сообщении говорится, что речь идёт о меморандуме или пересказе разговора, а не его точной расшифровке. Напомним, что сама беседа прошла 21 апреля. Белый дом утверждает, что президент США не затрагивал политические вопросы и признался, что ожидал победы Зеленского на выборах.

К слову, разговор длился 16 минут. За это время Трамп несколько раз поздравил Зеленского с победой на выборах, которые лидер США оценил как "невероятные".

— Думаю, Вы будете работать отлично. У меня много друзей на Украине, которые Вас знают и которым Вы нравитесь. У меня много друзей с Украины, и, откровенно говоря, они ожидали, что Вы одержите победу, — в частности говорил Трамп Зеленскому.

Между тем в Белом доме перестраховались и добавили, что это не дословный стенографический отчёт. Здесь содержатся записи и восстановленные по памяти воспоминания сотрудников Ситуационной комнаты и аппарата Совета национальной безопасности, которые обязаны следить за беседой и записывать её.

Напомним, телефонный разговор президентов Украины и США привёл к инициации демократами процедуры импичмента Трампа. Его обвиняют в том, что он просил Зеленского заняться "делом Байдена" и получил соответствующее обещание.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Трампом и Зеленским. Согласно этим данным, лидер США действительно просил коллегу заняться "делом Байдена" и получил соответствующее обещание. Позже один из независимых сенаторов заявил, что в расшифровке телефонной беседы скрыто как минимум двадцать минут.