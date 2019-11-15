Клип группы Little Big набрал более 2,5 миллиона просмотров за полдня — видео

Зажигательные танцы, запоминающийся мотив оказались очень привлекательными для зрителей.

Новый клип треш-поп-группы из России Little Big на песню Go Bananas набрал за 12 часов более 2,5 миллиона просмотров и почти 400 тысяч лайков на YouTube.

Эта песня стала заглавной в новом альбоме группы, который был представлен 14 ноября. Она напоминает их клип Skibidi, который за прошлый год стал одним из самых популярных.

Музыкальный трек имеет запоминающийся мотив, а в ролике есть несколько забавных моментов, например как огромный голубь кормит людей хлебом, и зажигательные танцы.

В конце октября в Тюмени потребовали отменить концерт группы Little Big из-за "аморальности".