Власти Венеции обратились к миру с просьбой о помощи после наводнения

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро обратился ко всем неравнодушным на своей странице в "Твиттере" и попросил помочь восстановить город после наводнения.

#Venezia è un orgoglio di tutta l’Italia, #Venezia è un patrimonio di tutti, unico al mondo.

Grazie al Tuo aiuto tornerà a splendere.

c/c intestato a: Comune di Venezia-Emergenza acqua alta

Causale: contributo emergenza acqua

IBAN: IT 24 T 03069 02117 100000 018767

BIC: BCITITMM pic.twitter.com/xln9o8LvIb — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 15 ноября 2019 г.

— Венеция — гордость всей Италии, Венеция — это наследие каждого, уникальное в мире. Благодаря вашей помощи она вернётся к сиянию, — сказал городской глава и написал реквизиты счетов, куда можно перевести пожертвования.

Напомним, в ноябре этого года итальянский город переживает рекордное за 50 лет наводнение. Была затоплена любимая туристами площадь Сен-Марко и крипта базилики Святого Марка, сейчас она закрыта для посещения. Жертвами стихии стали два человека.