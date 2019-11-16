Депутат из Германии заявил, что НАТО переживает "экзистенциальный кризис"

Он подчеркнул, что альянс теряет свою целостность из-за расхождения позиций стран-участниц.

Депутат бундестага от партии "Союз 90 / Зелёные" Юрген Триттин заявил, что НАТО переживает экзистенциальный кризис и является "лишь тенью самого себя". Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.

Политик подчеркнул, что альянс больше не может защищать основные интересы безопасности своих государств-членов из-за расхождения интересов участников. Он добавил, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас "жаждет НАТО, которого давно не существует", и призвал трезво оценить то, что организация теряет свою целостность.

Триттин отметил, что стратегические различия между государствами хорошо видны на примере взаимоотношений с Россией. Он также поддержал высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. По его мнению, Европе необходимо разработать стратегию устойчивого суверенитета, делая акцент на укрепление своих сильных сторон.

7 ноября Макрон заявил, что НАТО в коме из-за гибели мозга, его слова прокомментировали некоторые политики. Так, Ангела Меркель назвала эту оценку слишком резкой, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве, а генеральный секретарь альянса не согласился с заявлением французского лидера и сказал, что США продолжают наращивать своё присутствие в Европе, а европейские страны — усиливать оборону.