Турция намерена использовать С-400, несмотря на угрозу санкций США

Турция намерена использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций.

— Нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО, — сказал в эфире CNN Turk глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир.

Он также добавил, что страна намерена ввести в строй С-400 уже в апреле 2020 года.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября. США всячески препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Вашингтон аргументировал это тем, что Турция участвует в программе по американским истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно. 10 ноября США пригрозили Турции санкциями, если страна не избавится от С-400.