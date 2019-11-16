СКР проверит доцента-расчленителя по инциденту со студентом на лекции

Всё случилось из-за того, что молодой человек поинтересовался, как историк относится к обвинениям в плагиате.

Студент Петербургского университета путей сообщения рассказал главе СКР о конфликте с доцентом Олегом Соколовым, который произошёл в 2018 году. Александр Бастрыкин поручил следователям провести проверку по данному инциденту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам студента, во время лекции он спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате. В ответ молодого человека с применением силы выставили из аудитории. Инцидент получил широкий резонанс в СМИ. Пострадавший обращался в полицию, но должных мер тогда не приняли.

Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Санкт-Петербургу проверить эту информацию, а также "внимательно изучить" все сообщения о возможных противоправных действиях лектора в различные годы.

Напомним, в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил из мелкокалиберного обреза аспирантку Ещенко Анастасию, с которой его связывали романтические отношения. 9 ноября его задержали, когда он пытался избавиться от тела. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца. 16 ноября Анастасию Ещенко похоронили на родине в Краснодарском крае.