"Яжемать" из Татарстана назвала Лайфу причину нарушения правил: Люблю гаишников

Рассказывая о скандальном ролике, где её сын сидит за рулём, она отметила, что мальчику сейчас шесть лет, но впервые за баранку его посадили в четыре года.

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, посадившая за руль сына, рассказала Лайфу, что с удовольствием встречает на дороге сотрудников ДПС и любит, когда её останавливают.

— С ума схожу, когда останавливают. Мне, наоборот, за счастье, чтобы остановили, что-нибудь выписали. У каждого своё, но нам гаишники нравятся, эти мигалки, звук сирен, вот эта форма, — заявила она.

Женщина добавила, что купила полюбившуюся форму и себе, и детям. Рассказывая о скандальном ролике, где её сын сидит за рулём, она отметила, что мальчику сейчас шесть лет, но впервые за баранку его посадили в четыре года. Она отметила, что к негативной реакции на её ролики в соцсетях привыкла и относится к хейтерам спокойно.

Агина уточнила, что у неё четверо детей. Старшему 9 лет, а младшему — 9 месяцев. Она воспитывает их без отца и приучает к рулю с детства. Обсуждая с ними правила дорожного движения, Алтынбаева убеждает их, что "нарушают всё и все".

— Нужно вещи видеть своими глазами. Я говорю нейтрально, что нарушают. Можно сказать, мы не нарушаем закон, а обходим его стороной. На каждый закон свои нюансы, — объяснила она.

Женщина также призналась, что и сама "частенько" нарушает правила.

Лайф сообщал, что Алтынбаева, уже скандально известная по видео с младенцем на руках во время вождения, вновь вызвала в свой адрес шквал критики. Женщина выложила в Сеть видео, где едет на машине со скоростью 130 км/ч, пока руль держит совсем маленький мальчик.