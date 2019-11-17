МИД РФ: Никогда не отрицали возможности возвращения судов Украине

Москва никогда не отрицала, что вернёт Киеву корабли, незаконно вошедшие на территорию России в Керченском проливе в 2018 году, заявили в МИД РФ.

В дипведомстве напомнили о том, что ещё в июне российская сторона сообщила Посольству Украины в Москве о возможности освобождения моряков и передачи кораблей.

Напомним, в керченском порту началась буксировка украинских суден "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В ноябре 2018 года эти корабли нарушили государственную границу России около Керченского пролива. На допросе нарушители признались в совершении провокации.