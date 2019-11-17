Арестованные украинские корабли начали выводить из порта в Крыму

Ожидается, что их передадут Киеву. По данным СМИ, это случится в нейтральных водах.

В Крыму началась буксировка украинских кораблей, которые были арестованы после провокации в Керченском проливе. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что сначала из порта вывели буксир "Яны Капу". Затем увели катер "Бердянск". Следом очередь катера "Никополь". Морвокзал оцеплен полицией.

По данным "Крыминформа", корабли будут выведены в нейтральные воды, где и будут переданы украинской стороне.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации. Они находились под арестом до сентября 2019 года, когда их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

4 ноября Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли и направил соответствующую ноту в МИД РФ. Там отметили, что давно предлагали Киеву забрать суда.