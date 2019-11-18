Лайф узнал личности молодожёнов, устроивших стрельбу на свадьбе в Приморье

Видео появилось в соцсетях в минувшие выходные и уже стало предметом полицейской проверки.

Лайф узнал личности жениха и невесты, которые стреляли в воздух после церемонии бракосочетания в Первомайском районе Владивостока. Ими оказались 24-летний местный житель Игорь Х. и его 22-летняя супруга Луиза А. Видео "стреляющей свадьбы" появилось в соцсетях 16 ноября и уже стало предметом полицейской проверки.

Оперативники установят, из какого оружия производились выстрелы, а также — на каком основании оно перевозилось по городу.

Судя по информации из соцсетей, пара состоит в романтических отношениях уже несколько лет, молодые люди вместе выпускались из Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Своё главное "да" Игорь услышал ещё в августе 2017 года, когда он сделал предложение Луизе.

Кстати, сама новоиспечённая невеста стреляла в воздух из пистолета, а жених под громкие крики одобрения выпустил в воздух очередь из автомата.

Ранее Лайф сообщал, что подобный инцидент произошёл во время свадебных гуляний в столице. Мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе, тогда вскоре задержали.