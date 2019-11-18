В Якутске решению строить мост через Лену посвятили древний танец

Одетые в национальные костюмы местные жители собрались в спорткомплексе "Триумф" для исполнения осуохая.

После сообщений о том, что президент России Владимир Путин одобрил проект строительства моста через реку Лену, в Якутске это событие было встречено местными жителями ликованием. Около тысячи человек собрались в спорткомплексе "Триумф" для исполнения древнего национального танца осуохай по случаю одобрения проекта строительства моста.

Присоединиться к танцу "независимо от национальности и вероисповедания ради осуществления мечты" местных жителей призвала и мэр Якутска Сардана Авксентьева на своей официальной странице в соцсети Instagram. Она отметила, что мост даст возможность стабилизации жизни самого большого города на вечной мерзлоте.

— Ещё летом я с радостью отметила, что Владимир Владимирович сказал, что мост дорогой, но он нужен, "чтобы город развивался". Эти слова означают заботу о будущем нашего родного Якутска. Мы искренне благодарны президенту страны и нашему главе Айсену Николаеву! Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян, — написала Сардана Авксентьева.

Отметим, согласно планам проекта строительства, Ленский мост должен соединить Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, а также Якутский речной порт и международный аэропорт Якутск. Мост планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Напомним, что в этом году завершается строительство другого масштабного проекта — моста в Крым. В декабре по нему отправится первый пассажирский состав.