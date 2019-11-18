Лайф узнал о задержке в этапировании бывшего полковника Захарченко в колонию

До 22 ноября экс-полицейский пробудет в пересыльном пункте. Всё из-за неких "оперативных соображений".

Бывший полковник Дмитрий Захарченко, которого этапируют в колонию в Мордовии, сейчас находится в пересыльном пункте по пути к месту отбывания наказания. Там он пробудет до 22 ноября. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как пояснили Лайфу, задержка Захарченко связана с некими "оперативными соображениями". Данные уточняются.

Как сообщал Лайф, 10 июня уже бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину он не признал. 17 октября суд смягчил ему приговор, вычтя из срока наказания полгода.