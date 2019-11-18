Ещё и подрывник. В Испании рассказали о визите доцента-расчленителя из СПбГУ

По данным журналистов, Олег Соколов трижды участвовал в исторических реконструкциях в Сарагосе, в последней из которых повредил витрину магазина пиротехникой.

Шокирующее убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым не оставило равнодушными жителей Испании, тем более что обвиняемый в убийстве доцент как минимум трижды посещал эту страну для участия в исторических реконструкциях. При этом в последний раз — в 2015 году — он отправился в испанскую Сарагосу уже не один, а с Анастасией, сообщает испанская газета ABC.

Отмечается, что первое посещение Сарагосы состоялось в 2009 году. Тогда историк писал роман о событиях наполеоновской эпохи, где по сюжету события разворачивались именно в этом испанском регионе. К тому моменту Олег Соколов уже был хорошо известен в исторических кругах, особенно как специалист по Наполеону Бонапарту. Поэтому в 2013 году его приглашают вновь в Сарагосу для участия в исторической реконструкции, где российскому доценту отводилась роль именно маршала Франции Наполеона.

По рассказам участников того фестиваля, Соколов настолько вжился в роль Наполеона, что вёл себя также эксцентрично, резко и недисциплинированно, как позволял себе всемирно известный француз. Из-за такого поведения россиянина организаторы решили больше не допускать его до участия в реконструкциях. Однако позднее сняли запрет, и в 2015 году Соколов приехал в Сарагосу вновь, но ничуть не изменил своего поведения.

— Нам приходилось останавливать его несколько раз, он грубо обращался с лошадьми и позволял себе сексистские выходки в отношении коллег, — рассказал газете один из организаторов того исторического фестиваля Луис Сорандо.

Кроме того, вопреки требованию организаторов мероприятия, он устроил два сильных пиротехнических взрыва, которые привели к повреждению витрины одного из местных магазинов.

Как писал Лайф, о неподобающем поведении преподавателя вуза ранее рассказывал и коллега доцента-расчленителя. Историк Дмитрий Матлин сообщил, что Олег Соколов периодически напивался и был агрессивен.

Напомним, в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, а останки тела попытался утопить в реке Мойке. В ходе допроса историк признал свою вину и был арестован на два месяца. 16 ноября Анастасию похоронили на родине в Краснодарском крае.