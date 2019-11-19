Охранника колледжа в Благовещенске арестовали на два месяца

Суд в Благовещенске на два месяца арестовал охранника ЧОП "Сириус-А" Олега Ермолова, который пропустил в здание колледжа вооружённого студента, расстрелявшего учащихся.

Свою вину мужчина не признал и потребовал домашнего ареста, но суд решил иначе — до 14 января Ермолов пробудет в СИЗО.

Мера пресечения мужчине должна была быть избрана ещё 16 ноября, но суд перенёс заседание на 72 часа. Как ранее сообщал Лайф, Ермолов уже был судим.

Напомним, 14 ноября в одном из колледжей Благовещенска произошла стрельба, которую устроил студент. В результате трагедии погибло два человека, включая самого стрелка. Впоследствии было предъявлено обвинение гендиректору местного ЧОПа, который занимался охраной объекта.