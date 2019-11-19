ФСИН ответила на сообщения о попытке суицида доцента-расчленителя Соколова

Ранее в СМИ появилась информация, что инцидент произошёл во время следственного эксперимента.

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной студентки, чувствует себя прекрасно, однако комментировать сообщения о его попытке самоубийства представители ФСИН отказались, передаёт РБК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ходе следственного эксперимента Соколов пытался воспользоваться моментом, когда с него были сняты наручники, чтобы схватить лежавший на столе кортик и поранить себя, однако вовремя был остановлен сотрудниками полиции.

Как именно историк планировал причинять себе увечья — неизвестно, но в этот момент на нём были защитный шлем и бронежилет, которыми он был экипирован из соображений безопасности, правда, предполагалось, что это защитит его от возможного самосуда, а не суицида.

Напомним, 11 ноября суд вынес решение об аресте на два месяца Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки, на которой он якобы собирался жениться. Преподаватель был задержан 9 ноября, когда в его рюкзаке полицейские нашли отрубленные женские руки, а в квартире — другие останки погибшей.

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