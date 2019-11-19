В России появилась камера, фиксирующая отвлечение водителя за рулём

Такой формат позволит инспектору ГАИ дистанционно видеть действия автомобилиста.

В России появились новые камеры, которые отслеживают движение водителей за рулём. Об этом журналистам сообщил в понедельник глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Яндекс" предложил новую камеру, отслеживающую поведение водителя в автомобиле. В отличие от других распространённых аналогов, которые фиксируют и предотвращают засыпание, реагируя на моргание водителя, на зевки, такая камера направлена на фиксацию отвлечения автомобилиста, рассказал Дитрих.

По его словам, такое устройство было бы полезно в автомобилях, такси или автобусах.

— Например, человек ухватился за мобильный телефон или начал крутиться, она подаёт звуковой сигнал, — пояснил министр.

Дитрих указал, что такой формат позволит инспектору ГАИ дистанционно видеть действия водителя, а также будет полезным для массовой услуги такси или перевозки в автобусе, где интенсивность работы высокая.

Ранее московские таксисты прокомментировали идею Минтранса РФ запретить осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять автобусами, троллейбусами, трамваями и такси.